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  • 12.10.2019 17:49
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 19:24

12 Ekim yarım, gram, çeyrek ne kadar, kaç TL oldu? Canlı alış satış fiyatı ne kadar?

Ülkemizde vatandaşlar tarafından yastık altı yatırımı olarak nitelendirilen altın özellikle son dönemlerde güvenilir bir yatırım aracı olarak görülüyor. Bu nedenle piyasalardaki son durumu yakından inceleyen pek çok vatandaş ndaki hareketliliği yakından takip ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 455,00 lira, Cumhuriyet altını 1.864,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 1,17 düşüşle 279,90 liradan işlem gördü. Peki, 12 Ekim yarım, gram, çeyrek kaç TL oldu? İşte canlı alış satış fiyatı...

Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Yatırım amaçlı altın alan vatandaşlar fiyatlardaki son durumu piyasalarda hareketlilik yaşanmasının ardından merak etmeye başladı. Dün altın fiyatlarında sabah saatlerinde hafif yükseliş yaşanmış ancak ardından fiyatlar daha sonra düşüşe geçmeye başlamıştı. Fiyatlar döviz kurlarıyla doğru orantılı bir şekilde artış ve düşüş gösteriyor. Peki, 12 Ekim yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte piyasalardaki son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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