Yatırım amaçlı altın alan vatandaşlar fiyatlardaki son durumu piyasalarda hareketlilik yaşanmasının ardından merak etmeye başladı. Dün altın fiyatlarında sabah saatlerinde hafif yükseliş yaşanmış ancak ardından fiyatlar daha sonra düşüşe geçmeye başlamıştı. Fiyatlar döviz kurlarıyla doğru orantılı bir şekilde artış ve düşüş gösteriyor. Peki, 12 Ekim yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte piyasalardaki son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?