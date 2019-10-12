(SGK)emeklilere verdiğimaaşlar dışındaçeşitli adlarlaödemeler yapıyor.Annelere verilendoğum parası,emzirme ödeneği, ölensigortalıların yakınlarınınaldığı cenaze yardımları,iş göremezlik ödenekleribunlardan birkaçı. Buödemelerin birçoğu sizinmüracaatınız olmadançıkarılıyor ve hesabınızaaktarılıyor. Hakkınız olanbu paraları almadığınızdabelli bir süre sonra blokeoluyor ve SGK'ya geridönüyor. Bu yüzdenhesabımızda para olupolmadığını kontrol etmekgerekiyor.SGK tarafından bağlanangelir ve aylıklar eğer 12ay içinde çekilmez isebankalar bu hesaplarıSGK'ya bildiriyor.Hareketsiz görünenbu hesaplar öncelikledurdurularak paralarbloke ediliyor. Dahasonra hak sahiplerininmüracaatı halindeödemeler tekrar başlıyor.