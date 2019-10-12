Gençlere iş garantili kurs

Hükümet, Yeni Ekonomi Programı'nda gençliğe yönelik politikalara ağırlık verirken, istihdam seferberliği için yerel aktörler devreye alınacak, iş garantili kurs ve eğitim programlarına ağırlık verilecek. Türkiye İş Kurumu'nun iş garantili ücretsiz kursları ile işbaşı eğitim programları 120 bin gence iş kapısı açtı. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına ağırlık verilmesini isterken, ticaret ve sanayi odaları ile işbirliği yapılacak. İŞKUR da, gençlerin doğru kurslara yönlendirilmesi amacıyla kullanılan Mesleki Yönelim Test Bataryası'nı internette kullanıma açtı.
HAZAL ATEŞ
HAYALLERİNİN PEŞİNDEN GİDENLERİN YANINDAYIZ
Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için yayınladığı mesajda, "Kız çocukları teknoloji ve bilime yönelmeli. Hayallerinin peşinden giden kız çocuklarının yanındayız" dedi.
MALİ DİSİPLİN SÜRECEK
Orta Vadeli Mali Plan'ın (2020-2022) onaylanması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Söz konusu dönemde, maliye politikasının temel hedefi, mali disipline kararlılıkla devam edilmesi olacak. Verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek.
BORÇLARI AZALTIYOR
EXPERIAN takibe düşen alacak (NPL) oranlarını yüzde 30-35 oranında azaltan bir sistemi devreye aldı. Sistem banka ve Kredi Kayıt Bürosu (KKB) verisine birçok parametreyi ekleyerek geleceğe dönük projeksiyon yapıyor ve borçların takibe düşmesini önlüyor.
KAMIL KOÇ FLIXBUS'DA
Türkiye'nin köklü otobüs şirketi Kamil Koç, 30 ülkede, 2 binden fazla noktada günde 350 bin sefer sunan FlixBus ağının bir parçası haline geldi. FlixBus CEO'su Andre Schwammlein, "Kamil Koç, yaptığımız en büyük satın alma" dedi.
HALKBANK'TA GÜVENCELİ ÇEK
Halkbank, Güvenceli Çek uygulamasıyla müşterilerine özel kredi limitleri dahilinde ödeme garantisi sağladı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bankanın ödemeyi garanti ettiği tutarın çek üzerinde basılı olacağını belirtti.
ENERJİDE YAPILANDIRMA
Elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin yaklaşık 13 milyar dolarlık sorunlu kredi bakiyesinin 7.5 milyar doları yapılandırıldı. Yıl sonuna kadar 2.5 milyar dolarlık kredinin daha yapılandırılması için bankalar ve şirketler arasında mutabakat yapıldı.
REESKONT FAİZİ İNDİ
Merkez Bankası, reeskont işlemleri faiz oranlarında 125 baz puanlık indirim gerçekleştirdi. Banka, reeskont işlemlerinde uygulanacak olan iskonto faiz oranını yıllık yüzde 17.25, avans işlemleri faiz oranını ise yıllık yüzde 18.25 yaptı.
HAZAL ATEŞ
HAYALLERİNİN PEŞİNDEN GİDENLERİN YANINDAYIZ
Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için yayınladığı mesajda, "Kız çocukları teknoloji ve bilime yönelmeli. Hayallerinin peşinden giden kız çocuklarının yanındayız" dedi.
MALİ DİSİPLİN SÜRECEK
Orta Vadeli Mali Plan'ın (2020-2022) onaylanması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Söz konusu dönemde, maliye politikasının temel hedefi, mali disipline kararlılıkla devam edilmesi olacak. Verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek.
BORÇLARI AZALTIYOR
EXPERIAN takibe düşen alacak (NPL) oranlarını yüzde 30-35 oranında azaltan bir sistemi devreye aldı. Sistem banka ve Kredi Kayıt Bürosu (KKB) verisine birçok parametreyi ekleyerek geleceğe dönük projeksiyon yapıyor ve borçların takibe düşmesini önlüyor.
KAMIL KOÇ FLIXBUS'DA
Türkiye'nin köklü otobüs şirketi Kamil Koç, 30 ülkede, 2 binden fazla noktada günde 350 bin sefer sunan FlixBus ağının bir parçası haline geldi. FlixBus CEO'su Andre Schwammlein, "Kamil Koç, yaptığımız en büyük satın alma" dedi.
HALKBANK'TA GÜVENCELİ ÇEK
Halkbank, Güvenceli Çek uygulamasıyla müşterilerine özel kredi limitleri dahilinde ödeme garantisi sağladı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bankanın ödemeyi garanti ettiği tutarın çek üzerinde basılı olacağını belirtti.
ENERJİDE YAPILANDIRMA
Elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin yaklaşık 13 milyar dolarlık sorunlu kredi bakiyesinin 7.5 milyar doları yapılandırıldı. Yıl sonuna kadar 2.5 milyar dolarlık kredinin daha yapılandırılması için bankalar ve şirketler arasında mutabakat yapıldı.
REESKONT FAİZİ İNDİ
Merkez Bankası, reeskont işlemleri faiz oranlarında 125 baz puanlık indirim gerçekleştirdi. Banka, reeskont işlemlerinde uygulanacak olan iskonto faiz oranını yıllık yüzde 17.25, avans işlemleri faiz oranını ise yıllık yüzde 18.25 yaptı.
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