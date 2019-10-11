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  • 12.10.2019 07:11
  • Son Güncelleme: 12.10.2019 07:14

da son dakika hareketlilik! 12 Ekim ve ? Güncel döviz kurları alış satış fiyatı

son dakika... Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik harekatın başlamasının ardından dolarda hareketlilik yaşanıyor. Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.8233 lira ve en yüksek 5.8831 lirayı gördükten sonra, günü 5,87 seviyesinde tamamladı. Peki, bugün ve oldu? İşte 12 Ekim güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Dolar/TL perşembe günü 5.8985'e kadar yükseldi ancak günü illikit işlemlerde 5.85 civarında tamamladı. Gün içi likit piyasada ise kur en son 19 Haziran'da 5.90 seviyesinde işlem görmüştü. Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.8233 lira ve en yüksek 5.8831 lirayı gördükten sonra, 5.87 - 5.88 lira aralığında, euro ise en düşük 6.4139 lira ve en yüksek 6.4931 lirayı gördükten sonra, 6.48 – 6.49 lira aralığında seyretti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 12 Ekim güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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