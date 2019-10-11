Banka faizlerinde düşüş! Art arda müjdeler geldi! TEB, Halkbank, Ziraat, İş Bankası ve Vakıfbank faiz oranları

Güncel kredi faiz oranları, kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar tarafından büyük bir merakla sorgulatılıyor. Son olarak bankalardan ardı ardına gelen indirim kararlarıyla birlikte bankaların kredilerine talep yoğunluğu yaşanıyor. Bu talebin giderek artacağını belirten uzmanlar ekonomi piyasasında canlılık yaşandığı söylüyor. Peki, son indirimlerle birlikte TEB, Halkbank, Ziraat, İş Bankası ve Vakıfbank faiz oranları ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: 1.35
Taşıt kredisi: 1.25
Konut kredisi: 0.99
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