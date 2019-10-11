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  • 11.10.2019 21:56
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 21:56

Banka faizlerinde düşüş! Art arda müjdeler geldi! TEB, Halkbank, Ziraat, İş Bankası ve Vakıfbank faiz oranları

Kamu bankaların öncülüğünde başlayan ndaki indirime özel bankalar da katıldı. Bu nedenle kredi faiz oranlarındaki son durum konut ve taşıt almak isteyenlerin gündeminde bulunuyor. Bankalardan ardı ardına gelen kredi faiz indirimleri açıklamaları vatandaşları sevindirdi. Şimdi kredi çekme düşüncesi olan pek çok kişi güncel kredi faiz oranlarını araştırıyor. Peki, TEB, Halkbank, Ziraat, İş Bankası ve Vakıfbank faiz oranları ne kadar oldu?

En uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte faiz oranları

Güncel kredi faiz oranları, kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar tarafından büyük bir merakla sorgulatılıyor. Son olarak bankalardan ardı ardına gelen indirim kararlarıyla birlikte bankaların kredilerine talep yoğunluğu yaşanıyor. Bu talebin giderek artacağını belirten uzmanlar ekonomi piyasasında canlılık yaşandığı söylüyor. Peki, son indirimlerle birlikte TEB, Halkbank, Ziraat, İş Bankası ve Vakıfbank faiz oranları ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.35
Taşıt kredisi: 1.25
Konut kredisi: 0.99

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