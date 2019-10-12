EYT son dakika... Emeklilikte Yaşa Takıkanlar (EYT) konusunda AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiği açıklamasının yapılmasının ardından EYT bekleyen vatandaşlar, yasanın ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı. Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı. Peki, EYT yasası çıktı mı? 2019 EYT kimleri kapsayacak? İşte 12 Ekim EYT'de son durum...

EYT YASASI ÇIKACAK MI?

Erken emeklilik yasasının 1 Ekim'den sonra Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı. Ancak yasa ile ilgili detayların Meclis'in mesaiye başlamasından sonra görüşülmesi bekleniyor. Bu yasa teklifleri görüşülmeye başlandığında hangi yöntemin dikkate alınacağını merakla bekleniyor.