12 Ekim evde bakım aylığı sorgulama nasıl yapılır? Evde bakım aylığından yararlanan vatandaşlar, bakım aylığının 12 Ekim'de hangi illere yattığını araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından denetiminde verilen evde bakım maaşının yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, evde bakım parası yatan iller hangileri? İşte 12 Ekim evde bakım maaşı sorgulama ekranı...

12 EKİM EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

12 Ekim evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ