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  • 12.10.2019 07:27
  • Son Güncelleme: 12.10.2019 07:27

son durum: 12 Ekim 22 ayar bilezik, gram, çeyrek ne kadar?

son dakika... Halk arasında yastık altı yatırımı olarak adlandırılan altının gram fiyatı dünkü kapanışta yüzde 1,17 düşüşle 279,90 liradan işlem gördü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 282 bin 600 liraya geriledi. Peki, bugün , gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 12 Ekim ...

Altın fiyatları son dakika... Son dört gündür yukarı yönlü hareket eden altın fiyatları düşüş eğilimine girdi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 455,00 lira, Cumhuriyet altını 1.864,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 1,17 düşüşle 279,90 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 12 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

12 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

12 Ekim Cumartesi günü gram altın 281,71 liradan alınırken, 281,76 liradan satılıyor.

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