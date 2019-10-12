Cari fazlada tarihi rekor

Geçen yılki kur saldırısının ardından uluslararası kuruluşların 'etkileyici' kelimesi ile tanımladığı bir performansa imza atan Türkiye, cari fazlada rekora devam ediyor. Merkez Bankası'nın verilerine göre; Temmuz'da 1.1 milyar dolar olan cari fazla, Ağustos'ta 2.6 milyar doları geçti. Geçen yılın ilk 8 ayında 31.1 milyar dolar olan cari açık, bu yılın aynı döneminde 1 milyar dolar fazlaya döndü. Ağustos itibarıyla yıllık cari fazla 5.1 milyar dolarla tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari dengedeki başarılı performansın sürdüğünü belirterek, "Temmuz'daki rekordan sonra, yeni bir rekorla Ağustos'ta yıllık 5.1 milyar dolar cari fazla verdik. İhracat ve katma değerli üretim öncelikli politikalarla kazanımlarımızı koruyacak, kaynaklarımızın ülkemizde kalmasını sağlayacağız" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari dengedeki başarılı performansın sürdüğünü belirterek, "Temmuz'daki rekordan sonra, yeni bir rekorla Ağustos'ta yıllık 5.1 milyar dolar cari fazla verdik. İhracat ve katma değerli üretim öncelikli politikalarla kazanımlarımızı koruyacak, kaynaklarımızın ülkemizde kalmasını sağlayacağız" dedi.
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