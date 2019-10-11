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  • 11.10.2019 20:41
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 20:41

'ndan yolculara kritik uyarı

 (), bazı  kanalları ve  sitelerinde, kendilerini THY uçaklarında unutulan eşyaların satışını gerçekleştiriyor gibi gösteren profiller tespit edildiğini belirterek, vatandaşları bu konuda uyardı. "Bahse konu kişi ve sayfaların Türk Hava Yolları ile ilgisi bulunmamaktadır. Yolcularımızın bu tip ilanlara itibar etmemeleri önemle rica olunur." denildi.

THY'den yolculara kritik uyarı

(), bazı kanalları ve sitelerinde, kendilerini THY uçaklarında unutulan eşyaların satışını gerçekleştiriyor gibi gösteren profiller tespit edildiğini belirterek, vatandaşları bu konuda uyardı.

THY'nin resmi internet sitesinde "Uçaklarımızda unutulan eşyalar hakkında" başlığıyla bir uyarı yayınlandı.

Uyarıda, bazı sosyal medya kanalları ve internet sitelerinde, kendilerini THY uçaklarında unutulan eşyaların satışını gerçekleştiriyor olarak lanse eden profillerin tespit edildiği belirtilerek, "Bahse konu kişi ve sayfaların Türk Hava Yolları ile ilgisi bulunmamaktadır. Yolcularımızın bu tip ilanlara itibar etmemeleri önemle rica olunur." denildi.

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