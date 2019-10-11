3600 ek göstergeye dair son gelişmeler yüz binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte akıllara gelen konulardan birisi de 3600 ek gösterge oldu. Kamu çalışanları 3600 ek göstergenin tüm memurlara uygulanması gerektiği yönünde görüş bildiriyor. Peki, 3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak?

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?

Meclis takvimine göre, gelecek ay gündeme gelmesi öngörülen yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.