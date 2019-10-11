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  • 11.10.2019 20:46
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 20:46

çıkacak mı? , şartları neler? İşte son durum...

Yüz binlerce kişinin için heyecanlı bekleyişi devam ediyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış yaşanacak. Bu kapsamda yüz binlerce kişi sorusuna yanıt bekliyor. Peki, ? İşte son durum...

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 ek göstergeye dair son gelişmeler yüz binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte akıllara gelen konulardan birisi de 3600 ek gösterge oldu. Kamu çalışanları 3600 ek göstergenin tüm memurlara uygulanması gerektiği yönünde görüş bildiriyor. Peki, 3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak?

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?

Meclis takvimine göre, gelecek ay gündeme gelmesi öngörülen yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.

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