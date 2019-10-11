Hangi bankanın emeklilere ne kadar promosyon ücreti verdiği konusunda yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaşın araştırmaları sürüyor. Bankalar tarafından sunulan teklifleri inceleyen vatandaşlar kendilere uygun teklifi kabul edip taahüt vererek promosyon ücretini alıyor. 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken bu tekliflerin yanında emeklilere ekstra fırsalar da sunuluyor. Teklifler 1000 TL'yi buluyor. Peki, emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu?

EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor.

Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. İndirimli alışveriş, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.

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