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  • 11.10.2019 08:09
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 08:12

Son dakika: 'ndan reeskont adımı! Reeskont faiz nedir?

Son dakika haberine göre reeskont işlemleri oranlarında 125 baz puanlık indirim gerçekleştirdi. Değişikliğe ilişkin karar ’de yayımlandı ve bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

Merkez Bankası'ndan faiz adımı!

Türkiye Cumhuriyet reeskont işlemlerinde uygulanacak olan iskonto oranını yıllık yüzde 17.25'e, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını ise yıllık yüzde 18.25 olarak belirledi.

En son 29 Haziran 2018 yılında güncellenen faiz oranlarında iskonto oranı yıllık yüzde 18.50, avans faiz oranı ise yüzde 19.50 olarak uygulanıyordu.

Değişikliğe ilişkin karar 'de yayımlandı ve bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

REESKONT FAİZ NEDİR?
Reeskont ve Avans Faiz Oranları Reeskont; iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı el değiştirmiş (iskonto) olan kıymetlerin, bir bedel karşılığında yeniden el değiştirmesini (reiskonto) ifade eder. Bu işlemler için Merkez Bankası tarafından uygulanan faize "reeskont faiz oranı" adı verilmektedir.

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