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  • 11.10.2019 07:27
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 07:27

nda son dakika hareketliliği! 11 Ekim , gram, çeyrek,

dalgalı seyrini sürdürüyor. Altın piyasasında, en düşük 283 bin lira, en yüksek 285 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 283 bin liradan tamamladı. Peki, bugün , gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Ekim tarihli altın fiyatları...

Altın fiyatları son dakika... Piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası döviz kurlarının yükselmesiyle birlikte yukarı yönlü hareket eden altın fiyatları, düşüş eğilimine girdi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 461,00 lira, Cumhuriyet altını 1.886,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,07 düşüşle 283,20 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

11 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

11 Ekim Cuma günü gram altın 279,50 liradan alınırken, 279,55 liradan satılıyor.

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