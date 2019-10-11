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Girişimci gençler larla savaşıyor

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde okuyan 3 girişimci öğrenci Müge Bozkurt, Fırat Akgün ve Tevfik Karademir, kendi şirketlerini kurarak, havacılık ve savunma sanayine yönelik çalışmalar yapmaya başladı. '

Girişimci gençler kazalarla savaşıyor
Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde okuyan 3 girişimci öğrenci Müge Bozkurt, Fırat Akgün ve Tevfik Karademir, kendi şirketlerini kurarak, havacılık ve savunma sanayine yönelik çalışmalar yapmaya başladı.

'Dış Cephe Otomasyon Makinesi Tasarım ve Geliştirmesi' adlı projeleri ile 'den destek alan öğrencilerin ilk hedefi ölümlü iş larını azaltmanın yanı sıra havacılık ve savunma sanayine yönelik yatırımlar yapmak. Bozkurt, "Proje ile dış cephe işlemlerinin robotik yapılması sağlanacak" dedi.

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