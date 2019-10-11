Girişimci gençler kazalarla savaşıyor

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde okuyan 3 girişimci öğrenci Müge Bozkurt, Fırat Akgün ve Tevfik Karademir, kendi şirketlerini kurarak, havacılık ve savunma sanayine yönelik çalışmalar yapmaya başladı.
'Dış Cephe Otomasyon Makinesi Tasarım ve Geliştirmesi' adlı projeleri ile KOSGEB'den destek alan öğrencilerin ilk hedefi ölümlü iş kazalarını azaltmanın yanı sıra havacılık ve savunma sanayine yönelik yatırımlar yapmak. Bozkurt, "Proje ile dış cephe işlemlerinin robotik yapılması sağlanacak" dedi.
'Dış Cephe Otomasyon Makinesi Tasarım ve Geliştirmesi' adlı projeleri ile KOSGEB'den destek alan öğrencilerin ilk hedefi ölümlü iş kazalarını azaltmanın yanı sıra havacılık ve savunma sanayine yönelik yatırımlar yapmak. Bozkurt, "Proje ile dış cephe işlemlerinin robotik yapılması sağlanacak" dedi.
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