Dolar son dakika... Eylül ayında dolar/TL 5.65-5.75 arasında seyir izlemiş, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yüzde 25'ten tek haneye düşüş yaşanmıştı. Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.8580 lira ve en yüksek 5.8990 lirayı gördükten sonra, 5.85 - 5.86 lira aralığında seyretti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 11 Ekim güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI