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  • 11.10.2019 07:18
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 07:18

son dakika yükselişte! 11 Ekim ve oldu? Güncel alış satış fiyatı

da son dakika hareketliliği yaşanıyor. Trump'ın Türkiye'yi tehdit eden açıklamalarının ardından 5.81'i aşan , Türkiye'nin, Suriye'ye operasyonu başlatmasının ardından dalgalı seyir izlemeye devam etti. Peki, şu dakikalarda ve oldu? İşte 11 Ekim güncel ...

Dolar son dakika... Eylül ayında dolar/TL 5.65-5.75 arasında seyir izlemiş, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yüzde 25'ten tek haneye düşüş yaşanmıştı. Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.8580 lira ve en yüksek 5.8990 lirayı gördükten sonra, 5.85 - 5.86 lira aralığında seyretti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 11 Ekim güncel döviz kurları...

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