Bugünkü
Takvim

cılık sektörüne 4 la başladı 60’a ulaştı!

'in Seyitgazi ilçesinde yaşayan ve 5 yıl önce korkusunu yenen kadın girişimci , 4 la girdiği arıcılık sektöründe şu anda 60 kovana ulaştı.

4 kovanla başladı 60’a ulaştı
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yaşayan ve 5 yıl önce korkusunu yenen kadın girişimci Aysun Tuna, 4 la girdiği arıcılık sektöründe şu anda 60 kovana ulaştı. Yılda yaklaşık 750 kilo organik üretimi yaptığını söyleyen Tuna, "Balın fiyatı şu anda 850 gram kavanozlarda 60 lira. Standart süzme olarak satıyorum" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriArıcılık sektörüne 4 kovanla başladı 60’a ulaştı!
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri