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  • 07.10.2019 08:27
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 08:27

EYT'de son dakika gelişmesi! 3 teklif Meclis'te! 2019 EYT kimleri kapsayacak? 7 Ekim EYT'de son durum

EYT'de son gelişmeler yakından takip ediliyor. Meclis'in mesaiye başlaması ile birlikte EYT yasasını bekleyen vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, EYT konusunda üç farklı yöntemin Meclis'te görüşüleceğini bildirdi. Doç. Dr. Resul Kurt ise 3 çözüm ve 8 öneri konusunda açıklama yaptı. Peki, EYT kimleri kapsayacak? EYT yasası ne zaman çıkacak? İşte 7 Ekim EYT'de son durum...

EYT'de 3 farklı yöntem Meclis'te!

EYT'de son gelişmeler neler? Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT konusunda araştırmalar sürüyor. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EYT konusunda 'Araştırılsın' talimatı vermişti. Bu gelişmelerin ardından Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, 20 teklifin sunulduğunu, üç farklı yöntemin Meclis'te görüşüleceğini bildirmişti. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt ise gündemdeki yöntem ve önerileri kaleme aldı. Bu bağlamda, 3 çözüm ve 8 öneri gündeme geldi. Peki, EYT kimleri kapsayacak? EYT yasası ne zaman çıkacak? İşte 7 Ekim EYT'de son durum...

EYT YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Erken emeklilik yasasının 1 Ekim'den sonra Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceğine dair bir açıklama bulunmuyor. Ancak yasa ile ilgili detayların Meclis açıldıktan sonra görüşülmesi bekleniyor. Bu yasa teklifleri görüşülmeye başlandığında hangi yöntemin dikkate alınacağını merakla bekleniyor.

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