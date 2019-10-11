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  • 11.10.2019 08:39
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 08:39

11 Ekim evde bakım parası yatan iller! 2019 sorgulama nasıl yapılır?

11 Ekim sorgulama nasıl yapılır? Evde bakım maaşından yararlanan vatandaşlar, bakım aylığının bugün hangi illere yattığını merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından denetiminde verilen evde bakım aylığının yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Peki, hangileri? İşte 11 Ekim ekranı...

Evde bakım parası yatan iller hangileri? Engelli ve yaşlıların bakımı için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelere evde bakım aylığı verilmektedir. Bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödenen bakım maaşının 11 Ekim'de hangi illere yattığı araştırılıyor Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 11 Ekim evde bakım maaşı sorgulama...

11 EKİM EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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