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  • 10.10.2019 21:11
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 21:11

İŞKUR güvenlik görevlisi ve bekçi alımı ilanları duyuruldu! İlan başvuru koşulları nelerdir?

Her yıl yüz binlerce kişiyi iş sahibi yapan Türkiye İş Kurumu üzerinden güncel ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda yayımlanan ilanlar iş arayışı bulunan binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak İŞKUR üzerinden bekçi ve güvenlik görevlisi alımı ilanları yayımlandı. Peki, İŞKUR ilanlarına başvuru şartları nelerdir? İşte güncel işçi alım ilanları…

İŞKUR aracılığıyla güvenlik görevlisi alımı yapılıyor!

İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlar pek çok kişi tarafından merakla inceleniyor. İşçi alım süreçlerini yakından takip eden binlerce kişi ilanla hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İŞKUR üzerinden güncel bekçi ve güvenlik görevlisi ilanları yayımlandı. Peki, ilana başvuru şartları nelerdir? İşte bekçi alımı ve güvenlik görevlisi ilanları ve genel başvuru şartlarına dair bilgiler...

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI

İŞKUR üzerinden istihdam edilmek üzere bekçi alımı ilanı yayımlandı. İlanlara başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, kurumun internet sitesi üzerinden ya da İŞKUR müdürlüklerinden öz geçmişleriyle beraber başvurularını gerçekleştirebilir.

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