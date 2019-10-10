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  • 10.10.2019 20:30
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 17:37

ne kadar? 10 Ekim tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu?

Ülkemizde altın güvenilir bir yatırım aracı olarak görülüyor. Bu nedenle ndaki son gün kış aylarına geldiğimiz şu günlerde büyük bir merakla takip ediliyor. Altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışı yüzde 0,12 artışla 282 bin liradan tamamlamıştı. Peki, 10 Ekim tarihinde tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken yatırım amaçlı altın alan pek çok vatandaş güncel fiyatlar hakkında araştırma yapıyor. Altın fiyatları döviz kurlarıyla doğru orantılı bir şekilde artış ve düşüş gösteriyor. Bu kapsamda ülkemizde yatırım aracı olarak işlem gören altın fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor. Peki, 10 Ekim tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte altında güncel fiyatlar...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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