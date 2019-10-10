Düşüş sürüyor! Bankalardan üst üste kredi faiz indirimi kararı! Vakıfbank, TEB, Ziraat, Halkbank faiz oranı...

Konut ve taşıt sahibi olmak isteyen yüz binlerce kişi bankalar tarafından yapılan açıklamaları merak ediyor. Kamu ve özel bankalardan ardı ardına gelen kredi faiz indirimleri açıklamaları vatandaşların yüzünü güldürdü. Ekonomi piyasasında hareketlilik yaşanırken kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar ise güncel kredi faiz oranlarındaki son durumu sorguluyor. Haberimizin içerisinde güncel kredi faiz oranlarını sizin için derledik. İşte güncel faiz oranları
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: 1,35
Taşıt kredisi: 1.25
Konut kredisi: 0.99
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