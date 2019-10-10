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  • 10.10.2019 21:23
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 21:23

Düşüş sürüyor! Bankalardan üst üste kredi faiz indirimi kararı! Vakıfbank, TEB, Ziraat, Halkbank faiz oranı...

na dair bankalar tarafından yapılan açıklamalar yüz binlerce kişi tarafından merakla takip ediliyor. Son olarak bankalardan ardı ardına gelen indirim kararlarıyla birlikte bankaların kredilerine talep yoğunluğu yaşanıyor. Bu gelişmelerle birlikte ekonomi piyasasında canlılığın arttığı belirtiliyor. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranlarında son durum nedir? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve ...

En uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte faiz oranları

Konut ve taşıt sahibi olmak isteyen yüz binlerce kişi bankalar tarafından yapılan açıklamaları merak ediyor. Kamu ve özel bankalardan ardı ardına gelen kredi faiz indirimleri açıklamaları vatandaşların yüzünü güldürdü. Ekonomi piyasasında hareketlilik yaşanırken kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar ise güncel kredi faiz oranlarındaki son durumu sorguluyor. Haberimizin içerisinde güncel kredi faiz oranlarını sizin için derledik. İşte güncel faiz oranları

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1,35

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi: 0.99

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