SGK SSK ve Bağkur emekli maaşı için milyonlarca emekli intibak yasasının bir an önce çıkmasını büyük bir heyecanla bekliyor. Bu bağlamda intibak yasası araştırması yapılıyor. 2000 yılı sonrasında emekli olan SGK-SSK ve Bağkur emeklilerine 355 liraya kadar zam yolu açılacak. Meclis açıldı ve intibak yasasının gündeme gelmesi bekleniyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ