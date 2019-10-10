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  • 11.10.2019 09:01
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 10:15

İntibak mı ile ilgili gelişmeler devam ediyor

2000 yılı ve sonrasında emekli olanların gözü ekim ayında açılacak Meclis'e çevrildi. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla yargı yolu kapanan intibak düzenlemesi için Meclis'e yeniden teklif sunulacak. 2000 yılı ve sonrası emeklileri arasındaki gelir farkını azaltacak olan intibak, Meclis'in açılmasıyla yeniden masaya gelecek.

Maaşlara zam! O yasa çıkacak mı?

SGK SSK ve Bağkur emekli maaşı için milyonlarca emekli intibak yasasının bir an önce çıkmasını büyük bir heyecanla bekliyor. Bu bağlamda intibak yasası araştırması yapılıyor. 2000 yılı sonrasında emekli olan SGK-SSK ve Bağkur emeklilerine 355 liraya kadar zam yolu açılacak. Meclis açıldı ve intibak yasasının gündeme gelmesi bekleniyor.

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Osman Tellioğlu Osman Tellioğlu

Ben Osman Tellioğlu 2009 da emekli oldum 13 basamak fakat gün Dayimin gazlardır 1525 gün fazlaliğim var bu konuda bana nasil yardimci olursunuz

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 11.10.2019 19:45
Ha Ma Ha Ma

Emekliler intibak'a kilitlendi bu beklenti karşılanmalı

Aynı Görüşte misiniz?
evet676
hayır6
cevapla 11.10.2019 13:28
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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