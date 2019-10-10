SGK SSK ve Bağkur emekli maaşı için milyonlarca emekli intibak yasasının bir an önce çıkmasını büyük bir heyecanla bekliyor. Bu bağlamda intibak yasası araştırması yapılıyor. 2000 yılı sonrasında emekli olan SGK-SSK ve Bağkur emeklilerine 355 liraya kadar zam yolu açılacak. Meclis açıldı ve intibak yasasının gündeme gelmesi bekleniyor.
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Ben Osman Tellioğlu 2009 da emekli oldum 13 basamak fakat gün Dayimin gazlardır 1525 gün fazlaliğim var bu konuda bana nasil yardimci olursunuz
Emekliler intibak'a kilitlendi bu beklenti karşılanmalı
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