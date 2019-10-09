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  • 10.10.2019 08:55
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 10:01

Büyük müjde! 2020'de e 625 lira

günlük hesaplanır, aylık ödenir. Bir insanın temel ihtiyaçları olan beslenme, barınma, ısınma, giyinme, ulaşım ve eğitim gibi gereksinimlerden kaynaklanan masrafları karşılayabilmesi için, çalışmalarına karşılık verilen en düşük ücret anlamına gelen asgari ücret bu doğrultuda düzenlenmiştir.

Büyük müjde! 2020'de asgari ücrete 625 lira zam

Asgari ücret maaş zammı milyonlar tarafından oldukça merak ediliyor. Asgari ücret ve AGİ için heyecanlı bekleyiş devam ederken pazarlıkların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Ayrıca asgari ücret 2020 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacaktır ve ilk görüşmelerin her yıl olduğu gibi bu yılda Aralık ayı içerisinde yapılması düşünülmektedir.

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Azim Azim

Allah için hükümetimiz tek İstediigmiz vergilerin asgariden alınmaması vede AZ da olsak destek olması devletimize zeval gelmesin saygılar..

Aynı Görüşte misiniz?
evet41
hayır21
cevapla 10.10.2019 12:30
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