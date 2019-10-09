Büyük müjde! 2020'de asgari ücrete 625 lira zam

Asgari ücret maaş zammı milyonlar tarafından oldukça merak ediliyor. Asgari ücret ve AGİ için heyecanlı bekleyiş devam ederken pazarlıkların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Ayrıca asgari ücret 2020 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacaktır ve ilk görüşmelerin her yıl olduğu gibi bu yılda Aralık ayı içerisinde yapılması düşünülmektedir.

HABERİN DETAYLARI İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ