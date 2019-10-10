Bankalar tarafından emeklilere sunulan promosyon ücretleri milyonlarca emekli vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bankalar '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü veren emeklilere bin liraya varan promosyon veriyor. Bu doğrultuda sunulan imkanlar arasında 2 gün erken maaş, emekli müşteri kazandırana 125 lira gibi imkanlar da var. Peki, emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu? En yüksek ücreti hangi banka veriyor? İşte merak edilen detaylar...

EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor.

Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. İndirimli alışveriş, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.

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