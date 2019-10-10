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  • 10.10.2019 18:30
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 18:31

Fırsatlar tek tek açıklandı! ne kadar oldu? En yüksek ücreti hangi banka veriyor?

Emekli vatandaşlar hangi bankanın ne kadar verdiği konusunda araştırmalarını sürdürürken bankalar peş peşe tekliflerini emeklilere sunuyor. 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken bu tekliflerin yanında emeklilere ekstra fırsalar da sunuluyor. Bu kapsamda emekliler " ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, en yüksek ücreti hangi banka veriyor? İşte bankaların teklifleri...

Emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu?

Bankalar tarafından emeklilere sunulan promosyon ücretleri milyonlarca emekli vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bankalar '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü veren emeklilere bin liraya varan promosyon veriyor. Bu doğrultuda sunulan imkanlar arasında 2 gün erken maaş, emekli müşteri kazandırana 125 lira gibi imkanlar da var. Peki, emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu? En yüksek ücreti hangi banka veriyor? İşte merak edilen detaylar...

EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor.

Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. İndirimli alışveriş, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.

Diğer bankaların promosyon teklifleri için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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