Son dönemlerde döviz kurlarında yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kurlarının dengesiz bir grafik çizmesinden ötürü vatandaşlar piyasalardaki güncel durum hakkında araştırma yapıyor. Her geçen gün doların güvenirliği kaybetmesi nedeniyle ülkemizde altın güvenilir bir yatırım aracı olarak görülüyor. Peki, 10 Ekim dolar alış satış fiyatı ne kadar kaç TL oldu? İşte güncel dolar, euro canlı alış satış fiyatı...

10 EKİM DOLAR NE KADAR OLDU?