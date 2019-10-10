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  • 10.10.2019 18:11
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 18:22

nda hareketlilik sürüyor! dolar alış satış fiyatı ne kadar kaç TL oldu? İşte canlı fiyatlar

nda son dakika hareketliliği devam ediyor. Bu nedenle dolar kurundaki son durum piyasalardaki gelişmeleri yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Son dönemde hem dünya borsasında hem de Asya borsasında dengesiz grafikler çizen kur, yatırımcıların güvenini kaybediyor. Doların global piyasadaki güvenilirliğini kaybetmeye devam ettiği görülüyor. Peki, dolar alış satış fiyatı ne kadar kaç TL oldu? İşte canlı fiyatlar...

10 Ekim dolar alış ve satış fiyatı ne kadar oldu?

Son dönemlerde döviz kurlarında yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kurlarının dengesiz bir grafik çizmesinden ötürü vatandaşlar piyasalardaki güncel durum hakkında araştırma yapıyor. Her geçen gün doların güvenirliği kaybetmesi nedeniyle ülkemizde altın güvenilir bir yatırım aracı olarak görülüyor. Peki, 10 Ekim dolar alış satış fiyatı ne kadar kaç TL oldu? İşte güncel dolar, euro canlı alış satış fiyatı...

10 EKİM DOLAR NE KADAR OLDU?

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