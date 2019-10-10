İŞKUR tarafından yayımlanan güncel ilanlar pek çok kişi tarafından yakından inceleniyor. Son olarak İŞKUR üzerinden yeni iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlarla birlikte çeşitli hastane ve sağlık kuruluşlarına toplamda 440 sağlık personeli alımı yapılacağı açıklandı. Peki, İŞKUR sağlık personeli alımı başvuru nasıl yapılır? Genel başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilen bilgiler...

İŞKUR SAĞLIK PERSONELİ GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına Sağlık yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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