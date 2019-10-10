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  • 10.10.2019 22:15
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 22:33

üzerinden yüzlerce sağlık personeli alımı yapılacak! İŞKUR ilan başvuru şartları nelerdir?

Türkiye İş Kurumu () resmi sitesinde yayımlanan ilanlar aracılığıyla her yıl binlerce vatandaş iş sahibi oluyor. Bu nedenle iş arayışı olan vatandaşlar İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanları yakında takip ediyor. Son olarak KPSS şartsız toplamda 440 sağlık personeli alacağı duyuruldu. İlana başvurmak isteyenler şimdi alımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen bilgiler...

İŞKUR üzerinden sağlık personeli alımı yapılacak!

İŞKUR tarafından yayımlanan güncel ilanlar pek çok kişi tarafından yakından inceleniyor. Son olarak İŞKUR üzerinden yeni iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlarla birlikte çeşitli hastane ve sağlık kuruluşlarına toplamda 440 sağlık personeli alımı yapılacağı açıklandı. Peki, İŞKUR sağlık personeli alımı başvuru nasıl yapılır? Genel başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilen bilgiler...

İŞKUR SAĞLIK PERSONELİ GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına Sağlık yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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