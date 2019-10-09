Türkiye'den turizmde inanç hamlesi Mevlana Türbesi, Saint Paul İnanç Koridoru, Meryem Ana Evi, Hz. İbrahim Yolu ve Eyüp Sultan ile Konya, Mersin, İzmir, Urfa ve İstanbul Türkiye’nin inanç turizminde ön plana çıkarılacak...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın işaretiyle 2023'te 75 milyon turisti Türkiye'ye getirmek için turizmde ürün çeşitliliği artırılacak. Dünya turizm ortalamasının 4 katı performans sergileyerek büyüyen Türk turizm sektörü; gastronomi, sağlık ve kültürden sonra inanç turizminde de dünyada ilk sıralara yerleşmeyi hedefine koydu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023 Turizm Strateji Planı ile Türkiye'nin dört bir yanındaki inanç merkezlerini turizmle buluşturacak. Mevlana Türbesi, Saint Paul İnanç Koridoru, Meryem Ana Evi, Hz. İbrahim Yolu ve Eyüp Sultan ile birlikte Konya, Mersin, İzmir, Şanlıurfa ve İstanbul Türkiye'nin inanç turizminde ön plana çıkarılacak. Bakanlık, Türkiye İnanç Haritası ve İnanç Portalı'nı da hayata geçirecek. İnanç merkezleri ve rotaları, konaklama ve ulaşım altyapısını da kapsayacak şekilde oluşturulacak.



BURAK ERDEM ÇELİK