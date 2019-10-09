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  • 10.10.2019 08:55
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 10:12

mı yüzde 8, olacak?

ile çalışan milyonlarca vatandaş, merakla 2020 yılında asgari ücret miktarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Asgari ücret ile çalışanların en çok merak edilen soruların arasında asgari ücret üzerinden kesilen vergilerin kaldırılıp kaldırılmayacağı oldu. Peki, 2020 yılında asgari ücret üzerinden vergiler kaldırılacak mı?

Asgari ücret zammı yüzde 8,5 mu olacak?

Milyonlarca asgari ücret ile çalışan asgari ücrete zam oranını merak ediyor. Bu bağlamda asgari ücret zammı ile ilgili tahminler yürütülüyor. En önemli konu ise 2020'de asgari ücretten verginin kaldırılıp kaldırılmayacağı. Asgari ücret zam oranları her yıl enflasyon rakamlarına göre değişkenlik gösteriyor. Asgari ücret zam oranlarını merak eden vatandaşlar da özellikle yıl sonu enflasyon rakamlarını araştırıyor.

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