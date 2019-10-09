Asgari ücret zammı yüzde 8,5 mu olacak?

Milyonlarca asgari ücret ile çalışan asgari ücrete zam oranını merak ediyor. Bu bağlamda asgari ücret zammı ile ilgili tahminler yürütülüyor. En önemli konu ise 2020'de asgari ücretten verginin kaldırılıp kaldırılmayacağı. Asgari ücret zam oranları her yıl enflasyon rakamlarına göre değişkenlik gösteriyor. Asgari ücret zam oranlarını merak eden vatandaşlar da özellikle yıl sonu enflasyon rakamlarını araştırıyor.



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