Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı'na 15 milyon lira katkı sağlayacaklarını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılki Gençlik Projeleri Destek Programı Özel Çağrısı'nın, gençlerin beklenti ve ihtiyaçları dikkate alınarak belirlendiğini aktardı.

"GENÇLERİN PROJELERİNE 15 MİLYON LİRA KAYNAK SAĞLANACAK"

Programın kapsamına lise ile üniversitelerin yanı sıra, yeni bir uygulamayla ilkokullar, ortaokullar, Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ve özel okulların da dahil edildiğini açıklayan Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında proje teklif çağrısına çıktık. Gençlerin projelerine 15 milyon lira kaynak sağlanacak." ifadelerini kullandı.