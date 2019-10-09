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  • 09.10.2019 19:08
  • Son Güncelleme: 09.10.2019 19:08

Milyonlarca gence müjde verildi! lere 15 milyon liralık sağlanacak

lik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada Gençlik leri Programı kapsamında, 15 milyon liralık destek sağlayacaklarını duyurdu. Şimdi milyonlarca genç Gençlik Projeleri Destek Programı hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte projeye dair merak edilen detaylar ve başvuru hakkında bilgiler...

Gençlere müjde! 15 milyon liralık destek sağlanacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı'na 15 milyon lira katkı sağlayacaklarını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılki Gençlik Projeleri Destek Programı Özel Çağrısı'nın, gençlerin beklenti ve ihtiyaçları dikkate alınarak belirlendiğini aktardı.

"GENÇLERİN PROJELERİNE 15 MİLYON LİRA KAYNAK SAĞLANACAK"

Programın kapsamına lise ile üniversitelerin yanı sıra, yeni bir uygulamayla ilkokullar, ortaokullar, Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ve özel okulların da dahil edildiğini açıklayan Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında proje teklif çağrısına çıktık. Gençlerin projelerine 15 milyon lira kaynak sağlanacak." ifadelerini kullandı.

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