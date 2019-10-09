9 Ekim'de dolar ve euro ne kadar oldu? İşte güncel dolar, euro canlı alış satış fiyatı

Döviz kurlarında güncel durum, piyasalardaki gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son olarak ABD-Çin arasında yaşanan müzakerelerin ardından dolar yine dengesiz bir görüntü çizmeye başladı. Bu kapsamda doların global piyasadaki güvenilirliğini kaybetmeye devam ettiği görülüyor. Peki, 9 Ekim dolar ve euro ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında son durum...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU? İŞTE GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
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