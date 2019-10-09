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  • 09.10.2019 18:55
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 17:52

9 Ekim'de dolar ve oldu? İşte güncel dolar, euro canlı alış satış fiyatı

... Döviz kurlarında yaşanan son gelişmeler pek çok kişi tarafından büyük bir önemle takip ediliyor. Son dönemde döviz kurlarının dengesiz bir grafik çizmesinden ötürü vatandaşlar piyasalardaki güncel durum hakkında bilgi edinmek istiyor. Her geçen gün doların güvenirliği kaybetmesi nedeniyle ülkemizde altın güvenilir bir yatırım aracı olarak görülüyor. Peki, 9 Ekim tarihinde dolar ve oldu? İşte güncel dolar, euro canlı alış satış fiyatı...

9 Ekim'de dolar ve euro ne kadar oldu? İşte güncel dolar, euro canlı alış satış fiyatı

Döviz kurlarında güncel durum, piyasalardaki gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son olarak ABD-Çin arasında yaşanan müzakerelerin ardından dolar yine dengesiz bir görüntü çizmeye başladı. Bu kapsamda doların global piyasadaki güvenilirliğini kaybetmeye devam ettiği görülüyor. Peki, 9 Ekim dolar ve euro ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında son durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU? İŞTE GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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