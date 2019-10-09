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  • 09.10.2019 20:45
  • Son Güncelleme: 09.10.2019 20:45

Faizde peş peşe indirim! Bankalardan kredi faiz indirim müjdesi geldi! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank faiz oranları

Bankalardan ardı ardına gelen faiz indirim müjdeleri vatandaşları sevindirirken ev ve araç sahibi olmak isteyen güncel nı araştırıyor. Duyurulan banka kredi faiz indirimlerinin ardından kredi taleplerinde artış yaşandığı belirtiliyor. Bu artışın son olarak kamu bankaları tarafından yapılan taşıt kredisi kampanyasının ardından artacağı tahmin ediliyor. Peki, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kredi faizlerinde son durum nedir? İşte kredi faizlerinde son durum...

Bankalardan kredi faiz indirim müjdesi geldi!

Yüz binlerce vatandaş konut ve taşıt sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda da kredi faiz oranları hakkında bankalar tarafından yapılan açıklamaları takip etmeye devam ediyor. Bankalardan peş peşe gelen kredi faiz indirimleri vatandaşların yüzünü güldürdü. İndirimlerinin ardından on binlerce vatandaş bankalara akın etti. Ayrıca ekonomi piyasasında da canlılık yaşanıyor. İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.13

İhtiyaç kredisi: 1.35

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