Faizde peş peşe indirim! Bankalardan kredi faiz indirim müjdesi geldi! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank faiz oranları

Yüz binlerce vatandaş konut ve taşıt sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda da kredi faiz oranları hakkında bankalar tarafından yapılan açıklamaları takip etmeye devam ediyor. Bankalardan peş peşe gelen kredi faiz indirimleri vatandaşların yüzünü güldürdü. İndirimlerinin ardından on binlerce vatandaş bankalara akın etti. Ayrıca ekonomi piyasasında da canlılık yaşanıyor. İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.13

İhtiyaç kredisi: 1.35

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