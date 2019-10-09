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  • 10.10.2019 07:15
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 07:15

son dakika! 10 Ekim ve oldu? Güncel döviz kurları alış satış fiyatı

/TL son dakika... , geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'yi tehdit eden tweeti sorası 5.81'i aştıktan sonra bu bant üzerinde seyretmeye devam etti. Türkiye'nin, Suriye'ye operasyonu başlatmasının ardından dolarda hareketlilik yaşandı. Peki, ve oldu? İşte 10 Ekim güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Dolar kuru dünkü işlem gününe 5.8340 seviyesinde başlamasının ardından, 19 Haziran'dan bu yana ilk kez gün içinde 5.8760 seviyesini test etti. Dünkü kapanışta 5.8625 seviyesinde işlem gören dolar kuru, 10 Ekim'e 5,8673 bandında başladı. Piyasalardaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 10 Ekim güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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