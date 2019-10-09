Dolar son dakika... Dolar kuru dünkü işlem gününe 5.8340 seviyesinde başlamasının ardından, 19 Haziran'dan bu yana ilk kez gün içinde 5.8760 seviyesini test etti. Dünkü kapanışta 5.8625 seviyesinde işlem gören dolar kuru, 10 Ekim'e 5,8673 bandında başladı. Piyasalardaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 10 Ekim güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI