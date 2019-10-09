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  • 09.10.2019 08:24
  • Son Güncelleme: 09.10.2019 08:24

'de flaş gelişme! Bakan Albayrak açıkladı! 9 Ekim ? EYT ile ilgili son durum ne?

9 Ekim haberleri... EYT yasası bekleyen vatandaşlar gelecek müjdeli haberi bekliyor. Öğretim Üyesi Doç. Dr Resul Kurt, EYT'de 3 çözüm, 8 önerinin gündeme geldiğini açıklamıştı. EYT konusunda son açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Peki, ? EYT ile ilgili son durum ne? İşte ...

EYT yasası çıkacak mı?

EYT yasası çıkacak mı? EYT ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Emekli olabilmek için prim gününü doldurup yaş gününü doldurmayı bekleyen vatandaşlar, EYT konusunda gelecek müjdeli haberi bekliyor. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt gündemdeki yöntem ve önerileri kaleme almış, 3 çözüm ve 8 önerinin gündeme geldiğini açıklamıştı. EYT ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan açıklama geldi. Peki, EYT yasası çıkacak mı? EYT ile ilgili son durum ne? İşte 9 Ekim EYT haberleri...

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