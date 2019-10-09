EYT yasası çıkacak mı? EYT ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Emekli olabilmek için prim gününü doldurup yaş gününü doldurmayı bekleyen vatandaşlar, EYT konusunda gelecek müjdeli haberi bekliyor. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt gündemdeki yöntem ve önerileri kaleme almış, 3 çözüm ve 8 önerinin gündeme geldiğini açıklamıştı. EYT ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan açıklama geldi. Peki, EYT yasası çıkacak mı? EYT ile ilgili son durum ne? İşte 9 Ekim EYT haberleri...

EYT ile ilgili son gelişmeler için diğer sayfaları ziyaret ediniz...