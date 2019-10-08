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  • 09.10.2019 07:15
  • Son Güncelleme: 09.10.2019 07:15

son dakika hareketli! 9 Ekim 22 ayar bilezik, gram, fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar

nda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Hem tüketim hem yatırım amacıyla talep edilen ziynet eşyalar arasında yer alan altın fiyatları yakından takip ediliyor. Halk arasında yastık altı yatırımı olarak bilinen altının gram fiyatı dünkü kapanışta 281,00 liradan işlem gördü. Peki, bugün , gram, çeyrek ve fiyatları ne kadar? İşte 9 Ekim ...

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 457,00 lira, Cumhuriyet altını 1.871,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,19 yükselişle 281,00 liradan işlem görmüştü. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 9 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

9 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

9 Ekim Çarşamba günü gram altın 282,46 liradan alınırken, 282,53 liradan satılıyor.

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