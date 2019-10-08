Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 457,00 lira, Cumhuriyet altını 1.871,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,19 yükselişle 281,00 liradan işlem görmüştü. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 9 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

9 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

9 Ekim Çarşamba günü gram altın 282,46 liradan alınırken, 282,53 liradan satılıyor.