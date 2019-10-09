Emekli olabilmek için çalışarak ya da kendi işini yaparak veya isteğe bağlı sigorta ile prim yatırmak zorundayız. Bu primlerin, daha doğrusu hizmetlerin dökümünü artık e-Devlet sistemi üzerinden rahatça görebiliyoruz. Sigortamız yapılmış mı, primlerimiz ödenmiş mi, bizim adımıza mı başkası adına mı yazılmış, gerçek maaşımız bildirilmiş mi rahatça kontrol edebiliyoruz.
- Ekonomi
- 09.10.2019
- Gazete
Hizmet dökümünüzde S, Ş, K gibi harfler varsa dikkat! Emekliliği ya da sigortayı iptal ettirebilir...
Emekli olmak için çalışarak, kendi işini yaparak veya isteğe bağlı sigorta ile prim yatırmak zorundayız. Bu primlerin, dökümünü artık e-Devlet üzerinden rahatça görebiliyoruz. Sigortamız yapılmış mı, primlerimiz ödenmiş mi, bizim adımıza mı başkası adına mı yazılmış, gerçek maaşımız bildirilmiş mi rahatça kontrol edebiliyoruz. Hizmet dökümünüzde S, Ş, K gibi harfler varsa, ciddiye alın Çünkü bu harfler emekliliği ya da sigortayı iptal ettirebilir. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...
Emekli olabilmek için çalışarak ya da kendi işini yaparak veya isteğe bağlı sigorta ile prim yatırmak zorundayız. Bu primlerin, daha doğrusu hizmetlerin dökümünü artık e-Devlet sistemi üzerinden rahatça görebiliyoruz. Sigortamız yapılmış mı, primlerimiz ödenmiş mi, bizim adımıza mı başkası adına mı yazılmış, gerçek maaşımız bildirilmiş mi rahatça kontrol edebiliyoruz.
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