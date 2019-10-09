Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Halk arasında yastık altı yatırımı olarak bilinen altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 461,00 lira, Cumhuriyet altını 1.887,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,85 yükselişle 283,40 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

10 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

10 Ekim Perşembe günü gram altın 283,84 liradan alınırken, 283,89 liradan satılıyor.