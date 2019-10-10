EYT yasası son dakika... Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT konusunda son gelişmeler neler? Öğretim Üyesi Doç. Dr Resul Kurt, EYT'de 3 çözüm, 8 önerinin gündeme geldiğini açıklamıştı. EYT ile ilgili son açıklama ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. EYT bekleyen vatandaşlar son gelişmeleri araştırmaya devam ediyor. Peki, EYT yasası çıkacak mı? EYT çıkarsa kimler emekli olacak? EYT son durum ne? İşte 10 Ekim EYT ile ilgili son gelişmeler...

EYT YASASI ÇIKACAK MI?

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