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  • 10.10.2019 09:27
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 09:27

EYT'de son dakika! EYT yasası çıkacak mı? ? 10 Ekim ne?

EYT yasası çıkacak mı? EYT bekleyen vatandaşlar, konu ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. EYT konusunda yapılan açıklamalar sonrası vatandaşlar yasanın ne zaman çıkacağını araştırmaya başlamıştı. Son açıklama, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Peki, EYT yasası çıkacak mı? ? ne?

EYT yasası son dakika... Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT konusunda son gelişmeler neler? Öğretim Üyesi Doç. Dr Resul Kurt, EYT'de 3 çözüm, 8 önerinin gündeme geldiğini açıklamıştı. EYT ile ilgili son açıklama ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. EYT bekleyen vatandaşlar son gelişmeleri araştırmaya devam ediyor. Peki, EYT yasası çıkacak mı? EYT çıkarsa kimler emekli olacak? EYT son durum ne? İşte 10 Ekim EYT ile ilgili son gelişmeler...

EYT YASASI ÇIKACAK MI?

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