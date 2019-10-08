Geçtiğimiz aylarda sigara fiyatlarına yapılan 3'er TL zammın ardından yeniden zam geleceği konuşulmaya başlandı. Sigara kullanan pek çok kişi sigaraya zam gelecek mi sorusuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Son günlerde ortaya çıkan sigara zammı iddialarının ardından güncel sigara fiyatları ne kadar sorusu merak ediliyor. İşte güncel sigara fiyat listesi...

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Sigaraya zam gelecek mi sorusu merak konusu oldu. Sigara fiyatlarına zam geleceğine dair bir açıklama bulunmuyor.