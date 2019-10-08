Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 08.10.2019 18:43
  • Son Güncelleme: 08.10.2019 18:51

? 8 Ekim güncel ne kadar? İşte fiyat listesi...

na zam geleceğinin konuşulmaya başlanmasının ardından kullanan pek çok kişi zam gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. Bu kapsamda na zam konusunda vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Sosyal medyada çıkan zam iddiaları sonrası vatandaşlar sorusu hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor.

8 Ekim güncel sigara fiyatları ne kadar?

Geçtiğimiz aylarda sigara fiyatlarına yapılan 3'er TL zammın ardından yeniden zam geleceği konuşulmaya başlandı. Sigara kullanan pek çok kişi sigaraya zam gelecek mi sorusuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Son günlerde ortaya çıkan sigara zammı iddialarının ardından güncel sigara fiyatları ne kadar sorusu merak ediliyor. İşte güncel sigara fiyat listesi...

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Sigaraya zam gelecek mi sorusu merak konusu oldu. Sigara fiyatlarına zam geleceğine dair bir açıklama bulunmuyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSigaraya zam gelecek mi? 8 Ekim güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte fiyat listesi...
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri