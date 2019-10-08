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  • 08.10.2019 17:59
  • Son Güncelleme: 08.10.2019 17:59

çift maaş alma şartları nelerdir? SSK-Bağ-Kur nasıl alınır? İşte şartlar

Türkiye'de yaklaşık 12.5 milyon vatandaş bulunuyor. Emekli vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında alma şartları bulunuyor. Bu kapsamda arama motorlarında " nelerdir?" sorusu merakla araştırılan soruların başında yer alıyor. Peki, SSK-Bağ-Kur ? İşte o konu hakkında bilgiler...

Emekli çift maaş alma şartları nelerdir?

Milyonlarca emekli vatandaş çift maaş alma şartları hakkında araştırma yapıyor. Emekli SSK, Bağkur, Emekli Sandığı hangisine tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alabiliyor. Bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında Emekli çift maaş alma şartları nelerdir sorusu yer alıyor. Peki, SSK-Bağ-Kur emekli çift maaş nasıl alınır? İşte merak edilen detaylar...

SSK, SGK VE BAĞ-KUR TÜM EMEKLİLER İÇİN GEÇERLİ

Emekli hangi sigortalılığa (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Sadece emekli olanlar değil yetim kalan çocuklar da hem annesinden hem de babasından maaş bağlatabiliyor.

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