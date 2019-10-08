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  • 08.10.2019 22:11
  • Son Güncelleme: 08.10.2019 22:17

Ne kadar maaşı alırım? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama işlemi nasıl yapılmaktadır?

lik için gün sayan milyonlarca vatandaş emekli olduğunda ne kadar maaş alacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda prim gününü doldurmayı bekleyenler "Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusuna büyük bir merakla yanıt arıyor. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte konu hakkında bilgiler...

Emekli maaşı hesaplama işlemi nasıl yapılır?

Emekli olacağı günü heyecanla bekleyen milyonlarca vatandaş arama motorlarında merakla "Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusuna yanıt arıyor. Emeklilik maaşı hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi emeklilik maaşı hesaplama yöntemlerini merak ediyor. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar...

SGK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın. Burada ekrana gelen sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını gelin ve hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapın.

Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerekiyor.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

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