Çalışanların işverene sadakat borcu bulunuyor. İşçi, yüklendiği işi özenle yapmak ve işverenin haklı menfaatinin korunmasında sadakatle davranmak zorunda. Ayrıca çalışan işverene ait her türlü ürünü usulüne uygun olarak kullanmak ve işin görülmesi için kendisine teslim edilmiş olan malzemeye özen göstermekle yükümlü. İşçi, hizmet ilişkisi devam ettiği sürece, sadakat borcuna aykırı olarak bir ücret karşılığında üçüncü kişiye hizmette bulunamıyor. Ayrıca kendi işvereni ile rekabete girişemiyor.
- Ekonomi
- 08.10.2019
- Gazete
Patronla yarış tazminattan eder
Yasalar ikinci işe ve kendi işini kurmaya izin veriyor. Ancak aynı sektörde iş yapan için durum değişiyor. Sadakat borcuna uymayan, tazminatından oluyor.
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