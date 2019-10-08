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Patronla yarış tazminattan eder

Yasalar ikinci işe ve kendi işini kurmaya izin veriyor. Ancak aynı sektörde iş yapan için durum değişiyor. Sadakat borcuna uymayan, tazminatından oluyor.

Patronla yarış tazminattan eder
Çalışanların işverene sadakat borcu bulunuyor. İşçi, yüklendiği işi özenle yapmak ve işverenin haklı menfaatinin korunmasında sadakatle davranmak zorunda. Ayrıca çalışan işverene ait her türlü ürünü usulüne uygun olarak kullanmak ve işin görülmesi için kendisine teslim edilmiş olan malzemeye özen göstermekle yükümlü. İşçi, hizmet ilişkisi devam ettiği sürece, sadakat borcuna aykırı olarak bir ücret karşılığında üçüncü kişiye hizmette bulunamıyor. Ayrıca kendi işvereni ile rekabete girişemiyor.

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