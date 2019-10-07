Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dolar dünkü işlem gününde en düşük 5.7059 lira ve en yüksek 5.7945 lirayı gördükten sonra, 5.78 - 5.79 lira aralığında seyrettikten sonra, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi hedef alan sözleri ile 5.81'in üzerine tırmandı. TL, dolar karşısında yüzde 2.2 değer kaybetti. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 8 Ekim güncel döviz kurları alış satıl fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Trump akşam saatlerinde "Daha önce de söylediğim gibi, eğer Türkiye benim düşünceme göre sınırını aşan bir şey yaparsa, Türkiye ekonomisini (daha önce de yaptığım gibi) tamamen yok ederim" şeklinde bir tweet attı.