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  • 07.10.2019 22:12
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 22:30

Taleplerde artış! nde indirim! Güncel konut ve taşıt banka kredi faizleri ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından kamu bankalarının ardından özel bankaların da açıklamaları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Son olarak konut ve taşıt kredi faizlerindeki indirimlerle birlikte ekonomi piyasasında canlılık yaşanıyor. Kredi çekme düşüncesi olan yüz binlerce kişi ise arama motorlarında güncel konut ve taşıt ne kadar oldu sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte banka banka kredi faizlerindeki son durum...

Güncel konut ve taşıt kredi faizleri ne kadar oldu?

Araç ve konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankaların yaptığı açıklamaları yakından takip ederken müjdeler peş peşe geldi. Son yapılan kredi faiz indirimleriyle birlikte kredi taleplerinde artış yaşandığı belirtiliyor. Bu artışın özellikle son olarak kamu bankaları tarafından yapılan taşıt kredisi kampanyasının ardından devam edeceği öngörülüyor. Peki, güncel konut ve taşıt banka kredi faizleri ne kadar oldu? İşte bankaların güncel faiz oranlarına dair detaylar...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.13

İhtiyaç kredisi: 1.35

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