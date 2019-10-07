Araç ve konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankaların yaptığı açıklamaları yakından takip ederken müjdeler peş peşe geldi. Son yapılan kredi faiz indirimleriyle birlikte kredi taleplerinde artış yaşandığı belirtiliyor. Bu artışın özellikle son olarak kamu bankaları tarafından yapılan taşıt kredisi kampanyasının ardından devam edeceği öngörülüyor. Peki, güncel konut ve taşıt banka kredi faizleri ne kadar oldu? İşte bankaların güncel faiz oranlarına dair detaylar...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.13

İhtiyaç kredisi: 1.35

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