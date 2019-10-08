İŞKUR aracılığıyla ŞOK ve BİM'e birçok ilde işçi alımı yapılıyor! Başvuru şartları nelerdir? İşte ilanlar...

İŞKUR her yıl yüz binlerce vatandaşın iş umudu oluyor. BİM ve ŞOK'a İŞKUR üzerinden yayımlanan son ilanlarda reyon görevlisi, kasiyer ve market elemanı alımı gibi çeşitli pozisyonlarda alım yapılacak. Söz konusu ilanlara başvuruda bulunmak isteyen pek çok şimdi ilanlar hakkında araştırmalara başladı. ŞOK şubelerinde görevlendirmek üzere 14 ilde, BİM'e ise 19 ilde işçi alım yapılacak. İşte İŞKUR'da yer alan BİM ve ŞOK güncel işçi alım ilanları...

ŞOK PERSONEL ALIM İLANI

ŞOK Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına ŞOK yazarak güncel ilanları görebilir, ardından İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilana başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Diğer ilanlar için bir sonraki sayfaya geçiniz...