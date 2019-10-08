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  • 08.10.2019 16:18
  • Son Güncelleme: 08.10.2019 16:18

İŞKUR aracılığıyla ŞOK ve BİM'e birçok ilde işçi alımı yapılıyor! Başvuru şartları nelerdir? İşte ilanlar...

BİM ve ŞOK Marketler Zinciri şubelerine İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarla belirli dönemler aralığında personel alımı yapılıyor. Bu kapsamda iş arayışı olan pek çok vatandaş İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Son olarak İŞKUR'un resmi sitesinde ŞOK ve ilanları yayımlandı. İki marketin şubelerinde görevlendirmek üzere pek çok ilde alım yapılacak. İşte ilana dair merak edilen detaylar...

ŞOK ve BİM'e birçok ilde işçi alımı yapılıyor!

İŞKUR her yıl yüz binlerce vatandaşın iş umudu oluyor. BİM ve ŞOK'a İŞKUR üzerinden yayımlanan son ilanlarda reyon görevlisi, kasiyer ve market elemanı alımı gibi çeşitli pozisyonlarda alım yapılacak. Söz konusu ilanlara başvuruda bulunmak isteyen pek çok şimdi ilanlar hakkında araştırmalara başladı. ŞOK şubelerinde görevlendirmek üzere 14 ilde, BİM'e ise 19 ilde işçi alım yapılacak. İşte İŞKUR'da yer alan BİM ve ŞOK güncel işçi alım ilanları...

ŞOK PERSONEL ALIM İLANI

ŞOK Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına ŞOK yazarak güncel ilanları görebilir, ardından İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilana başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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