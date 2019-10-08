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  • 08.10.2019 15:59
  • Son Güncelleme: 08.10.2019 15:59

Faizde peş peşe düşüş! Duyan bankaya koştu! Konut, taşıt ve ihtiyaç banka kredi faizleri ne kadar?

nda peş peşe duyurulan indirimlerin ardından vatandaşlar güncel kredi faiz oranları hakkında araştırmalara devam ediyor. Bankaların duyurduğu kredi faiz indirimlerinin ardından kredi taleplerinde artış yaşandığı belirtiliyor. Özellikle bu artışın son olarak kamu bankaları tarafından yapılan taşıt kredisi kampanyasının ardından artacağı öngörülmekte. Peki, güncel konut, taşıt ve ihtiyaç banka kredi faizleri ne kadar oldu? İşte banka banka kredilerde son durum...

İndirimler geliyor! Güncel kredi faizleri ne kadar oldu?

Konut ve taşıt sahibi olmak isteyen yüz binlerce kişi kredi faiz oranları hakkında bankalar tarafından yapılan açıklamaları takip etmeye devam ediyor. Peş peşe gelen kredi faiz indirimlerinin ardından vatandaşların on binlerce vatandaş bankalara akın etti. on olarak konut ve taşıt kredi faizlerindeki indirimlerle birlikte ekonomi piyasasında canlılık yaşanıyor. Arama motorlarında insanlar konut ve taşıt banka kredi faizleri ne kadar oldu sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. İşte son oranlar...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.13

İhtiyaç kredisi: 1.35

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