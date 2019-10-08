Faizde peş peşe düşüş! Duyan bankaya koştu! Konut, taşıt ve ihtiyaç banka kredi faizleri ne kadar?

Konut ve taşıt sahibi olmak isteyen yüz binlerce kişi kredi faiz oranları hakkında bankalar tarafından yapılan açıklamaları takip etmeye devam ediyor. Peş peşe gelen kredi faiz indirimlerinin ardından vatandaşların on binlerce vatandaş bankalara akın etti. on olarak konut ve taşıt kredi faizlerindeki indirimlerle birlikte ekonomi piyasasında canlılık yaşanıyor. Arama motorlarında insanlar konut ve taşıt banka kredi faizleri ne kadar oldu sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. İşte son oranlar...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.13

İhtiyaç kredisi: 1.35

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