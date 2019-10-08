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  • 08.10.2019 15:44
  • Son Güncelleme: 08.10.2019 15:49

İlana yoğun talep geldi! alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

alımına dair detaylar dün paylaşıldı. Türk Hava Yolları, istikrarla devam ettirdiği büyüme sürecinde kabin memuru olarak yer almak isteyen yeni çalışma arkadaşlarına yönelik bugün İş-Kur İstanbul İl Müdürlüğü'nde imzalanan protokolle iş alımı ilânını duyurdu. İlana daha ilk günden adayların gösterdiği yoğun ilgiden ötürü başvurunun yapıldığı web sitesi yoğunluktan kilitlendi. Peki, kabin memuru alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte ilana dair merak edilen bilgiler...

THY kabin memuru alımı başvurusu nasıl yapılır?

Türk Hava Yolları tarafından dün yapılan açıklamanın ardından 700 bayan kabin memuru alımı yapılacağı duyurulmuştu. İlanla ilgili bilgi edinmek isteyen pek çok kişi konu hakkında araştırmalara başlamıştı. Adaylar tarafından ilana büyük ilgi gösterilince başvurunun alındığı web sitesi yoğunluktan kilitlendi. Peki, THY kabin memuru alımı başvuru şartları nelerdir? THY kabin memuru alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte ilan hakkında detaylar...

700 KABİN MEMURU ALINACAK

Türk Hava Yolları'nın (THY) büyüyen filosuna paralel olarak kabin ekibi sayısı da artıyor. THY kabin ekiplerine bu yılın ilk yarısında 1653 kabin personeli daha katıldı. İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla beraber filosu ve uçtuğu noktalar daha da artan Türk Hava Yolları filosuna yeni uçaklar katılmaya devam ediyor. Son olarak 700 bayan kabin memuru alımı ilanı yayımlandı.

İlan hakkında bilgiler için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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