Türk Hava Yolları tarafından dün yapılan açıklamanın ardından 700 bayan kabin memuru alımı yapılacağı duyurulmuştu. İlanla ilgili bilgi edinmek isteyen pek çok kişi konu hakkında araştırmalara başlamıştı. Adaylar tarafından ilana büyük ilgi gösterilince başvurunun alındığı web sitesi yoğunluktan kilitlendi. Peki, THY kabin memuru alımı başvuru şartları nelerdir? THY kabin memuru alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte ilan hakkında detaylar...

700 KABİN MEMURU ALINACAK

Türk Hava Yolları'nın (THY) büyüyen filosuna paralel olarak kabin ekibi sayısı da artıyor. THY kabin ekiplerine bu yılın ilk yarısında 1653 kabin personeli daha katıldı. İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla beraber filosu ve uçtuğu noktalar daha da artan Türk Hava Yolları filosuna yeni uçaklar katılmaya devam ediyor. Son olarak 700 bayan kabin memuru alımı ilanı yayımlandı.

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