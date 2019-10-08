Kredi faizlerinde peş peşe indirim müjdesi! 9 Ekim Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç, konut kredisi faiz oranları

Kredi faiz oranları ne durumda? Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından kamu bankalarının yanı sıra özel bankalarda faiz indirimi yapmaya başladı. Peş peşe gelen faiz müjdelerinin ardından vatandaşlar en uygun kredi veren bankaları araştırıyor. Konut ve ihtiyaç kredisine başvuru yapacak vatandaşlar, en güncel bilgilere sahip olmak istiyor. Peki, güncel faiz oranları nasıl? İşte 9 Ekim Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç, konut kredisi faiz oranları...

GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

9 Ekim tarihli güncel kredi faiz oranları şu şekilde:

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.35

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi: 0.99