Dolar kuru bugün ne kadar? ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'yi tehdit eden tweeti sorası 5.81'i geçen dolar kuru, Trump'ın ABD-Türkiye ilişkilerini savunan açıklamalarının ardından 5.79'un altını test etti. Ancak sonrasında Trump'ın devam eden eleştirel tweetleri piyasada dalgalanmaya neden oldu. Güncel döviz kurları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 9 Ekim güncel döviz kurları alış satış fiyatı...