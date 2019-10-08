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  • 09.10.2019 07:04
  • Son Güncelleme: 09.10.2019 07:04

son durum! Bugün ve oldu? 9 Ekim güncel döviz kurları alış satış fiyatı

son dakika... ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerini Suriye'nin kuzeyinden çekme kararının ardından Washington'ın Türkiye ile ilişkilerini savunmaya devam etti. Bu gelişmelerin ardından yukarı yönlü hareket eden yönünü aşağı çevirdi ve 5.79'un altını test etti. Peki, bugün ve oldu? İşte 9 Ekim güncel döviz kurları...

Dolar kuru bugün ne kadar? ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'yi tehdit eden tweeti sorası 5.81'i geçen dolar kuru, Trump'ın ABD-Türkiye ilişkilerini savunan açıklamalarının ardından 5.79'un altını test etti. Ancak sonrasında Trump'ın devam eden eleştirel tweetleri piyasada dalgalanmaya neden oldu. Güncel döviz kurları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 9 Ekim güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

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