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  • 08.10.2019 11:47
  • Son Güncelleme: 08.10.2019 11:59

harç pullarında em! Artık telefonlardan da satın alınabilecek!

na çıkış harç pullarının ödemesi, havalimanlarında bulunan makinalar haricinde akıllı telefonlar üzerinden de yapılabilecek. Bu sayede hızlı geçiş yolcuları için önemli kolaylık sağlanmış olacak.

Yurt dışı harç pullarında yeni dönem! Artık telefonlardan da satın alınabilecek!

Pul ücreti, android ve iOS uyumlu bir mobil uygulama kullanılarak kredi kartıyla ödenebilecek. Uygulama sayesinde bilgiler doğrudan pasaporta işlenecek, mobil işlem yapanların na çıkarken pul ya da dekont ibraz etmeleri gerekmeyecek. Bu sayede hızlı geçiş yolcuları için önemli kolaylık sağlanmış olacak.

bedelini gider olarak yazmak isteyenler elektronik ortamda dekont oluşturabilecek. ve havalimanlarındaki makinelerde kısa yazılışı "NFC" olan yakın alan iletişimi ödeme sistemini destekleyen cep telefonları da kullanılabiliyor.

Böylece birden fazla noktadan hızlı bir şekilde hizmet sunularak gümrüklerdeki bekleme sürelerinin kısaltılması ve yurt dışına çıkışın kolaylaştırılması amaçlanıyor.

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